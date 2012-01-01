Shaman впервые откровенно высказался о втором разводе

Певец Shaman разоткровенничался в эфире программы "Судьба человека": ему до сих пор больно из-за расставания с Еленой Мартыновой, с которой он прожил в браке семь лет. Подробности личной жизни певца – в материале Москвы 24.

"Эмоциональные виражи"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

30 ноября Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист признался, что по-прежнему сильно переживает из-за развода со второй супругой Еленой Мартыновой.



Shaman певец, композитор, автор песен, заслуженный артист РФ Безусловно, это беда, я очень сильно эту тему переживаю. Переживаю, потому что все-таки семь лет, даже больше, с человеком были вместе. Когда это происходит после такого достаточно длительного периода, это всегда больно, всегда непросто, отрывается с кожей. Простите, но я слезами могу студию залить сейчас.

Певец сообщил о разводе с женой в октябре этого года. Супруги не комментировали причины разрыва, правда, однажды Ярослав обмолвился, что они расстались из-за слишком плотных рабочих графиков.

Романтические отношения Дронова и Мартыновой начались с того, что девушка услышала песни Ярослава, когда тот еще не был так популярен, и позвонила будущей звезде, чтобы обсудить дату выступления (на тот момент она работала заместителем генерального директора по стратегическим коммуникациям крупной компании сотовой связи). Однако артист разговаривать не стал и передал трубку своему концертному директору. Тогда Елена пошла ва-банк и написала певцу письмо, где прямо изъявила желание познакомиться. Они встретились, вскоре у них начались отношения, и в 2017 году они поженились, писало издание "Комсомольская правда".

По сообщениям СМИ, Мартынова как пиарщик активно помогала возлюбленному строить музыкальную карьеру.

"Я сделаю из него звезду. Ты еще его увидишь, его узнаешь, он правда адски талантливый", – говорила она одной из своих подруг, о чем та впоследствии вспоминала в разговоре с изданием "360.ru".



В итоге брак продлился семь лет. Некоторые поклонники артиста предположили, что причиной разрыва могла стать разница в возрасте – жена старше Ярослава на 14 лет. При этом сам Дронов признался Борису Корчевникову, что инициатором расставания был он.





Shaman певец, композитор, автор песен, заслуженный артист РФ Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я.

Первый брак

Со своей первой супругой, преподавателем народного и эстрадного вокала из Новомосковска Мариной Рощупкиной, Дронов познакомился в 16 лет, сообщала "Комсомольская правда". Девушке на тот момент было 22 года. Юноша увидел ее в музыкальной школе и влюбился с первого взгляда.

Пара поженилась в 2012-м, а спустя пару лет у супругов родилась дочь Варя. Первым испытанием для отношений стало расстояние: певец уехал из Новомосковска в столицу поступать в Гнесинку и строить карьеру, а жена осталась с ребенком дома.

Вскоре Shaman перевез семью в Москву, однако Марина стала часто ездить по рабочим вопросам в родной город. Сначала это были кратковременные поездки, затем – командировки на два-три месяца. В итоге Рощупкина захотела вернуться в Новомосковск, ведь там она уже добилась карьерных успехов и посчитала, что в столице ей делать нечего. Ярослав, в свою очередь, не желал покидать Москву: его карьера здесь пошла в гору.

Пара не смогла найти решение и развелась в 2016 году, но сохранила дружеские отношения ради дочери.

"Просто дружба"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые СМИ утверждают, что сейчас сердце певца несвободно: например, по сообщениям StarHit, Дронов тесно общается с певицей Соей (настоящее имя – Асият Сайгидова). Коллеги вместе репетируют этно-оперу "Князь Владимир", которую представят в феврале 2025 года.

Однако еще совсем недавно завидного 33-летнего холостяка "сватали" с 40-летней Екатериной Мизулиной, директором Лиги безопасного интернета. Слухи об их романе появились на фоне того, что обе медийные персоны стали часто упоминать друг друга в соцсетях и выкладывать совместные снимки и видео. Также знаменитости вместе бывали на мероприятиях, которые, однако, носили рабочий характер, но пользователи соцсетей не оставили такие совпадения без внимания, сообщает "360.ru".

При этом Мизулина никак не комментирует личную жизнь, а полное отсутствие информации о детях, мужьях и поклонниках порождает еще больше слухов. Дронов же в эфире программы "Судьба человека" поспешил опровергнуть сплетни словами: "Это просто общение, просто дружба". Он добавил, что они редко видятся с Екатериной, но в любой момент могут списаться и созвониться.