Милонов возмутился, что Shaman засовывает себе в штаны микрофон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился тому, что Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) засовывает себе в штаны микрофон, а также прокомментировал тягу певца к кожаным вещам. Об этом в своем телеграм-канале написала журналистка Ксения Собчак.

По его словам, поведение артиста вызывает недоумение и чувство протеста, а также создает опасные нравственные двусмысленности. Депутат также выразил сожаление в связи с тем, что Shaman сделал свой развод с супругой не просто достоянием общественности, но и поводом для радостных публикаций.

По этим причинам Милонов не может разделить общий восторг вокруг артиста. При этом он считает, что его композиции с технической точки зрения созданы качественно.

"Я не могу представить, чтобы мои любимые артисты, как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Егор Летов или Федор Шаляпин, могли бы позволить себе публичное поведение, которое позволяет себе артист Дронов", – сказал парламентарий.

Ранее мать певца Shaman рассказала, что первые кожаные штаны сшила ему сама, когда он был ребенком. Отец музыканта при этом добавил, что такую одежду обычно носят байкеры, и призвал обратить внимание на глэм-рокеров 80-х годов.

Shaman заявил, что видит самого себя главным конкурентом на эстраде через 10 лет. Недавно певцу присвоили звание заслуженного артиста РФ. В Кремле заявляли, что несколько песен Дронова отражают настрой российского общества.

