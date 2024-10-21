Движение "Зов народа" попросило Госдуму запретить слоган "Я русский" на товарах

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Общественное движение "Зов народа" обратилось к депутатам Госдумы с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, который запрещал бы регистрировать и использовать названия наций на товарах в дискредитирующем контексте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) подал в Роспатент. По словам представителей движения, использование слогана "Я русский" на контрацептивах, алкогольных напитках, средствах женской гигиены и эротических игрушках вредит национальной идентичности, обесценивает государственные символы и вызывает негативные ассоциации с нацией.

Представители "Зова народа" считают, что использование символов и идентичностей также вредит национальному самосознанию, способно нанести ущерб культурным и нравственным ценностям. По мнению общественников, будущий законопроект должен определить критерии дискредитирующего использования указанных элементов, установить ответственность за производство, распространение и продажу подобных товаров, а также предусмотреть механизмы контроля и надзора.

В движении выразили уверенность, что принятие данного проекта закона сможет защитить национальную идентичность, государственные и религиозные символы от неправомерного и дискредитирующего использования в целях коммерции.

Ранее общероссийское движение "Ветераны России" обратилось к главе Роспатента Юрию Зубову и попросило не регистрировать товарный знак "Я русский" на имя Shaman. Организация объяснила это тем, что бренд затрагивает не только правовые аспекты, но и важные для каждого россиянина ценности. "Ветераны России" добавили, что патриотизм – это не бизнес-инструмент, а национальная идентичность не должна становиться источником прибыли.