Певец Shaman назвал себя через 10 лет своим главным конкурентом на эстраде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главным конкурентом на эстраде певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) видит самого себя через 10 лет. Об этом исполнитель рассказал сайту "Аргументы и факты".

Помимо этого, в беседе с журналистами певец отметил, что согласился принять участие в проекте этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир" вместе с певцом Николаем Расторгуевым. Главного героя, князя Владимира, исполнит сам Shaman.

"Презентация нашей постановки состоится в следующем году в Кремле 5–6 февраля. Дай Бог, все срастется", – уточнил певец.

Также исполнитель отметил легендарность Расторгуева и рассказал о своих дружеских отношениях с известным исполнителем.

"Общаемся как коллеги по цеху о том о сем. И не только о музыке, но и просто о жизни. Мы как-то сразу нашли общий язык", – заметил Shaman.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя присвоение в июле текущего года звания заслуженного артиста РФ певцу Shaman, сказал, что несколько песен Дронова отражают настрой российского общества. При этом он выразил сомнение, что Владимир Путин полностью знаком с творчеством исполнителя. Между тем представитель Кремля подчеркнул, что творчество этого исполнителя стало любимо для многих граждан России.

