05 февраля, 17:52Шоу-бизнес
Shaman заявил, что их с Мизулиной связывает любовь к России
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский певец Shaman заявил, что их с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной связывает любовь к России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"У нас есть одна важнейшая общая черта – любовь к России. А обо всем остальном вы узнаете позже", – сказал исполнитель.
Ранее Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.
До этого в Сети не раз появлялись слухи о романтических отношениях певца и главы Лиги безопасного интернета.
Певец Shaman и Екатерина Мизулина поцеловались во время концерта в школе