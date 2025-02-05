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05 февраля, 17:52

Шоу-бизнес

Shaman заявил, что их с Мизулиной связывает любовь к России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Shaman заявил, что их с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной связывает любовь к России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"У нас есть одна важнейшая общая черта – любовь к России. А обо всем остальном вы узнаете позже", – сказал исполнитель.

Ранее Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.

До этого в Сети не раз появлялись слухи о романтических отношениях певца и главы Лиги безопасного интернета.

Певец Shaman и Екатерина Мизулина поцеловались во время концерта в школе

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