Певец Shaman объяснил причину развода с Еленой Мартыновой

Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал на одном из ток-шоу, что причиной его разрыва с бывшей женой Еленой Мартыновой стал звездный быт. Экс-супруги погрузились в работу и почти перестали уделять время друг другу.

По словам психолога Ренаты Бахтеевой, творческие люди находятся в постоянном поиске вдохновения, поэтому они нуждаются в новых эмоциях и состоянии влюбленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.