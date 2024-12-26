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26 декабря, 14:30

Шоу-бизнес

Певец Shaman объяснил причину развода с Еленой Мартыновой

Певец Shaman объяснил причину развода с Еленой Мартыновой

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) рассказал на одном из ток-шоу, что причиной его разрыва с бывшей женой Еленой Мартыновой стал звездный быт. Экс-супруги погрузились в работу и почти перестали уделять время друг другу.

По словам психолога Ренаты Бахтеевой, творческие люди находятся в постоянном поиске вдохновения, поэтому они нуждаются в новых эмоциях и состоянии влюбленности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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