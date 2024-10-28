Концертный директор Юлии Волковой опровергла воссоединение группы "Тату"

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Концертный директор экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой Катерина Дорош опровергла воссоединение дуэта на фоне слухов о выступлениях Волковой и Лены Катиной на частных мероприятиях. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам Дорош, солистки выступали вместе после распада группы в 2011 году, однако их совместная деятельность закончилась несколько лет назад.

Группа окончательно распалась в 2014 году. Об этом сообщила Катина, рассказав, что причиной невозможности сотрудничества стало некорректное поведение Волковой.

Между тем группа "Ленинград" подтвердила, что рэп-исполнительница Инстасамка станет новой солисткой музыкального коллектива. Таким образом, Сергей Шнуров планирует выпустить новый альбом впервые за 6 лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Слушателей ждет альбом в исполнении артистов.