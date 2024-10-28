Группа "Ленинград" подтвердила, что Инстасамка будет новой солисткой

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Группа "Ленинград" в своем телеграм-канале подтвердила, что рэп-исполнительница Инстасамка будет новой солисткой музыкального коллектива.

"Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за 6 лет. Инстасамка и Шнуров уже обсудили все детали и записали демоверсию. Вскоре нас ждет альбом в исполнении артистов", – говорится в публикации.

Ранее гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гогучкин рассказал о ведущихся переговорах по поводу сотрудничества Инстасамки с группой. В свою очередь, директор рэперши также подтвердил эту информацию.

Между тем стало известно, что исполнительница Карди Би отменила выступление на фестивале ONE Musicfest из-за экстренной госпитализации. Певица выразила благодарность поклонникам за понимание. Она добавила, что скоро встретится с ними на концертах.

