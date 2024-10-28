Инстасамка может стать новой солисткой группы "Ленинград"

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров ведет переговоры с рэп-исполнительницей Инстасамкой касаемо ее сотрудничества с группой в качестве солистки. Об этом изданию "СтарХит" рассказал гитарист "Ленинграда" Дмитрий Гогучкин.

Он подчеркнул, что пока не может раскрыть подробности возможного сотрудничества.

В свою очередь, изданию Super директор Инстасамки подтвердил, что участие певицы в "Ленинграде" сейчас находится на стадии переговоров.



Ранее стало известно, что лидер группы "Ленинград" развелся со своей супругой Ольгой Абрамовой. Между Шнуровым и Абрамовой не возникло споров об имуществе и детях. Заседание проходило в мировом суде в столице в закрытом режиме, так как данное дело касалось частной жизни участников процесса.