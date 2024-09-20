Мать Беннингтона заявила, что ее сына хотели при жизни заменить на солистку

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Мать бывшего солиста Linkin Park Честера Беннингтона Сьюзан Юбэнкс заявила, что второй солист группы Майк Шинода угрожал ее сыну заменой на другую артистку. Об этом она рассказала в беседе с Rolling Stone.

Юбэнкс отметила, что чувствует себя преданной из-за того, что в Linkin Park пришла певица Эмили Армстронг. По словам матери Беннингтона, это вызывает у нее шок: теперь Армстронг исполняет песни, которые написал ее сын.

"Они изо всех сил стараются стереть прошлое", – отметила она.

Женщина рассказала, что Шинода говорил бывшему солисту о том, что его песни будут звучать лучше с женским вокалом.

Беннингтон умер в 2017 году. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У него остались шестеро детей.

6 сентября Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента его смерти. Он будет называться From Zero и включит в себя 11 треков. К участию в группе присоединилась вокалистка Эмили Армстронг, которую заподозрили в участии в секте саентологов.