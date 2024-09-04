Гитарист группы Queen рассказал, что потерял контроль над левой рукой после инсульта

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Британский рок-музыкант и гитарист группы Queen Брайан Мэй пережил инсульт, в результате которого он временно лишился контроля над левой рукой. О случившемся он рассказал на своем официальном YouTube-канале.

"Эта небольшая загвоздка со здоровьем, о которой я сказал, случилась около недели назад. Она называется микроинсультом. Я внезапно потерял контроль над этой рукой. Хорошая новость в том, что я в порядке", – отметил музыкант.

В настоящее время гитарист возобновил игру на музыкальном инструменте. Однако врачи рекомендовали Мэю оставаться дома и пока не садиться за руль. Кроме того, ему нельзя допускать повышение частоты сердечных сокращений.

Ранее рок-группа Aerosmith объявила о прекращении гастролей. Музыканты отменили свой прощальный тур Peace Out, который анонсировали в мае 2023 года.

В сентябре прошлого года фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки, после чего коллектив отложил оставшиеся концерты в рамках тура до следующего года. Однако полностью восстановить голосовые связки оказалось невозможно.

