Гитарист Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Фото: ТАСС/AP/Michele Nucci

Гитарист британской рок-группы Брайан Мэй получил звание рыцаря-бакалавра в Великобритании. Это следует из списка лауреатов государственных наград, размещенного на сайте британского правительства.

Список лауреатов стал первым после восхождения короля Карла III на британский престол. В него включили более тысячи человек. Наград, в том числе, удостоили актрису Вирджинию Маккена, несколько игроков женской сборной Англии по футболу, художника Грейсона Перри и других.

Музыкант Мэй родился 19 июля 1947 года в Лондоне. Он играет на гитаре с 7 лет. В составе группы Queen он выступил автором многих хитов.

Ранее сообщалось, что американского рэпера Канье Уэста лишили докторской степени Института искусств Чикаго за скандальные высказывания о Гитлере. Президент учреждения Элиза Тенни назвала заявления музыканта антиафроамериканскими и антисемитскими, а также направленными против чернокожих и евреев.



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