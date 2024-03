Король Швеции решил наградить группу ABBA за вклад в музыкальную жизнь

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA орденом Вазы за особый вклад в шведскую и международную музыкальную жизнь. Об этом сообщает правительственная канцелярия королевства.

"Правительство сегодня поддержало намерения, предложенные советом орденов при королевстве. Его величество король принял официальное решение", – приводит заявление РИА Новости.

Награды удостоили Бенни Андерссона, Агнету Фельтскуг, Анни-Фрид Рейс и Бьерна Ульвеуса.

Шведская поп-группа ABBA появилась в 1972 году. Ее основали Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон. Сейчас на счету группы девять студийных альбомов и более двух десятков песен, среди которых Dancing Queen, Money, Money, Money, The Winner Takes It All и другие.

