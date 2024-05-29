Названы лауреаты конкурса "Флагманы бизнеса" среди российских компаний

Фото: пресс-служба АО "ТМХ"

В Москве подвели итоги ежегодного Всероссийского конкурса "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость", организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Целью мероприятия является содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение на основе экономических, социальных и экологических показателей наиболее динамично развивающихся отечественных компаний.

Обладателем Гран-при конкурса стал "Трансмашхолдинг" (ТМХ), который подал заявки в трех номинациях из 14: "За динамичное развитие бизнеса", "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" и "За высокотехнологичный проект", рассказали в пресс-службе компании.

Награду первому заместителю генерального директора ТМХ Александру Морозову вручил президент РСПП Александр Шохин.

"Это огромная честь. Высокая оценка стала результатом большой работы, которую "Трансмашхолдинг" проводит в направлении устойчивого развития, безопасного и производительного труда", – сказал Морозов.

"Трансмашхолдинг" – одно из крупнейших машиностроительных предприятий России, производящих подвижной состав для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Ранее сообщалось, что с помощью Московского инновационного кластера (МИК) бизнес реализовал 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками кластера. Через платформу город привлек свыше 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Компании получили 14,2 миллиарда рублей поддержки от столицы через МИК.