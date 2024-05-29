Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть россиянки в отеле Аланьи

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Российская туристка Александра Теплякова скончалась в Турции по естественным причинам. Предварительные данные о смерти туристки сообщило генконсульство РФ в Анталье, пишет РИА Новости.

В дипмиссии уточнили, что тело Тепляковой обнаружили 25 мая в номере одного из отелей Аланьи. Она прибыла в Турцию 12 мая с туристическими целями, отметили в генконсульстве.

По данным представительства, окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы они получат позднее. Консульство совместно с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в РФ.

О том, что сотрудники отеля нашли тело умершей, стало известно 28 мая. Они забеспокоились из-за того, что женщина долго не покидала свой номер. В ходе проверки сотрудники обнаружили россиянку лежащей на полу своего номера без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.