Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме

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Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух гражданок России в Бодруме. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Анталье.

"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум провинции Мугла Турецкой Республики генеральное консульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России", – говорится в сообщении.

Погибшими оказались Ирина Двизова и ее дочь 1981 и 2008 годов рождения соответственно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Убийцей, по данным турецкой полиции, оказался бывший супруг россиянки, который после совершенного преступления покинул страну с их малолетним ребенком.

О найденных телах стало известно в ночь на 29 ноября. Двух погибших, по данным СМИ, обнаружили завернутыми в простыни и связанными веревками.

Как сообщалось ранее, подозреваемым в убийстве двух россиянок считается литовец Андрей Кушлевич. Он числится в базе розыска МВД РФ за побег из-под ареста.

