29 ноября, 20:31Происшествия
Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме
Фото: depositphotos/Mehaniq
Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух гражданок России в Бодруме. Об этом сообщается в телеграм-канале Генконсульства РФ в Анталье.
"В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум провинции Мугла Турецкой Республики генеральное консульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России", – говорится в сообщении.
Погибшими оказались Ирина Двизова и ее дочь 1981 и 2008 годов рождения соответственно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Убийцей, по данным турецкой полиции, оказался бывший супруг россиянки, который после совершенного преступления покинул страну с их малолетним ребенком.
О найденных телах стало известно в ночь на 29 ноября. Двух погибших, по данным СМИ, обнаружили завернутыми в простыни и связанными веревками.
Как сообщалось ранее, подозреваемым в убийстве двух россиянок считается литовец Андрей Кушлевич. Он числится в базе розыска МВД РФ за побег из-под ареста.
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