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В Бодруме обнаружили тела матери и дочери, предположительно россиянок – СМИ
Фото: depositphotos/flogeljiri
В турецком курортном районе Бодрум обнаружили тела двух человек, которые были завернуты в простыни и связаны веревкой. Об этом сообщает местное издание Habertürk.
По информации журналистов, в ходе предварительного расследования было заявлено, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента.
Как сообщает издание Anterhaber, погибшая россиянка работала моделью. Ее вместе с дочерью могли застрелить из пистолета. Об их пропаже заявили друзья.
Ранее тела двух россиян обнаружили в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран (штат Химачал-Прадеш) на севере Индии. Мужчину 37 лет и 21-летнюю женщину нашли мертвыми у горячего источника.
До этого сообщалось, что двое тайцев напали на россиянку и отобрали у нее телефон в городе Паттайя в таиландской провинции Чонбури.
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