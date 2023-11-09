Двое тайцев напали на россиянку в Паттайе – СМИ

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Двое тайцев напали на россиянку и отобрали у нее телефон в городе Паттайя в таиландской провинции Чонбури. Об этом сообщает портал Pattaya News.

По данным издания, инцидент случился на юге города, в районе Джомтьен, в ночь на 9 ноября. 23-летняя россиянка возвращалась из магазина в апартаменты.

Предварительно, в этот момент к ней подъехали на мотоцикле два тайца. Один из них ударил девушку по голове и отобрал телефон, после этого они скрылись.

В издании добавили, что пострадавшей помог охранник апартаментов, он вызвал полицию. Правоохранители собрали записи с камер видеонаблюдения, а после дачи показаний туристку отправили в больницу.

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