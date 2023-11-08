В Бразилии ограбили дом девушки футболиста Неймара – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/Andre Borges

В Бразилии в городе Котия неизвестные ограбили дом девушки футболиста саудовского "Аль-Хиляля" Неймара и взяли в заложники ее родителей. Об этом сообщает издание O Globo.

СМИ утверждает, что около трех часов ночи по местному времени трое неизвестных ворвались в дом Бруны Бьянкарди, в котором находилась ее мать. Они заткнули женщине рот, а также навели на нее и ее мужа оружие.

Одним из преступников, пишет издание, стал 19-летний молодой человек, который запустил своих сообщников на территорию кондоминиума. Отмечается, что позже его задержали.

Из дома злоумышленники успели забрать драгоценности, часы и дизайнерские сумки на сумму около 120 тысяч долларов. Также они интересовались о местонахождении девушки Неймара и их новорожденной дочери.

Представитель следствия добавил, что мать Бьянкарди держали в заложниках. По его словам, злоумышленники требовали показать, где лежат ценные вещи. Женщина отвела злоумышленников к сейфу, однако он оказался пустым. Тогда один из преступников спросил, почему у тещи футболиста нет денег, на что она ответила: "Как вы и сказали, я теща, я – не он".

Неймар и Бьянкарди сообщили в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), что с ними и их дочерью все хорошо.

"Этим ранним утром они ограбили мой дом и взяли в заложники моих родителей. Я, Мавия и моя сестра больше там не живем, нас не было на месте. Спасибо богу, что со всеми все в порядке", – написала девушка футболиста.

Ранее сообщалось, что 25-летний мужчина под видом электрика ограбил 86-летнюю жительницу района Фили-Давыдково в Москве. Он украл у нее 50 тысяч рублей и потратил по своему усмотрению.

Мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж").

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