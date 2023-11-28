В Таиланде задержали россиянку по подозрению в преступлениях с криптовалютой

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Сотрудники иммиграционного бюро Пхукета задержали россиянку по подозрению в связанных с криптовалютой преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсула РФ в Пхукете Владимира Соснова.

До этого гражданка РФ находилась в розыске, ее задержали в аэропорту острова.

"Ее подозревают в совершении преступлений, связанных с незаконными операциями с криптовалютой. После задержания она была переведена в следственный изолятор в Бангкоке", – сообщил Соснов.

Ранее сообщалось, что 23-летний гражданин РФ вышел голым на таиландскую улицу в районе Бангламунг и напал на мотоциклиста.

Задержать россиянина удалось только с помощью двадцати правоохранителей, которым он оказывал сопротивление, сообщали СМИ. Помимо этого, гражданин РФ отказался сотрудничать с полицией. Он не мог или не хотел говорить на тайском или английском языке.

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