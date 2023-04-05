Летевший из Мурманска в Магадан пассажир попытался выйти из самолета в воздухе

Фото: телеграм-канал Nemagadan

Пассажир, летевший рейсом Москва – Магадан, попытался покинуть самолет прямо во время полета. Об этом сообщает телеканал "360".

Мужчина вел себя агрессивно, ругался и нецензурно выражался. Пассажир разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел, поделились в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая выполняла перелет.

В СМИ распространилась информация, согласно которой мужчина резко встал из своего кресла и решил открыть дверь. Уточняется, что он не показывал признаков опьянения. В авиакомпании этот момент не прокомментировали, однако подтвердили, что пассажир нарушил общественный порядок.

"На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. По прилете в аэропорт Магадана он был передан в руки правоохранительных органов", – поделились в пресс-службе.

Компания обсуждает тему взыскания ущерба за повреждения техники самолета. Отмечается, что этот пассажир летел в Магадан из Мурманска.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево задержали пьяную пассажирку самолета, выполнявшего рейс Ставрополь – Москва. По словам правоохранителей, злоумышленница укусила бортпроводника. Последнему потребовалась помощь медспециалистов.

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