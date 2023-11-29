Подозреваемый в убийстве россиянок в Турции улетел с ребенком в Литву – СМИ

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Мужчина, которого подозревают в убийстве двух гражданок РФ в Бодруме, улетел из Турции в Литву. Об этом пишет издание Sabah со ссылкой на полицию.

По данным СМИ, вместе с мужчиной был пятилетний сын, которого тот похитил у убитой. Он вместе с ребенком остался на ночь в отеле в Бодруме, а после доехал до Анкары на автомобиле женщины. 24 ноября они улетели через Францию в Литву.

Подозреваемый служит по контракту в Вооруженных силах Литвы, добавили в издании.

Об обнаружении тел двух человек в турецком Бодруме стало известно 29 ноября. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. В ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери, заявили в СМИ. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента.

Сын убитой считает, что его отчим мог совершить преступление. Он рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

Позднее стало известно, что подозреваемый в убийстве Андрей Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье "Побег из-под ареста".



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