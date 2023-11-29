Сын убитой в Турции россиянки заявил, что преступление совершил отчим

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Сын убитой в турецком Бодруме россиянки считает, что преступление совершил его отчим, который имеет гражданство Литвы. Об этом пишет RT.

Он рассказал, что всего у его матери было трое детей 20, 15 и пяти лет. По его словам, женщина препятствовала общению мужчины с одним из них.

Сын убитой признался, что отчим был ранее судим за кражу бриллианта. Он также рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились друг с другом.

По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

В свою очередь, газета Asayis со ссылкой на правоохранителей сообщает, что хладнокровное убийство было заранее спланировано. Это подтверждает тот факт, что одно тело было спрятано за камнем, а другое – в поле.

О более точных обстоятельствах смерти можно будет говорить только после вскрытия. В статье также отметили, что в настоящее время правоохранители делают все, чтобы установить личность убийцы. О мотивах преступления информации пока нет.

Ранее стало известно об обнаружении тел двух человек в курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой.

По информации СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента. Уточнялось, что погибшая россиянка работала моделью. Ее вместе с дочерью могли застрелить из пистолета.



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