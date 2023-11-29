29 ноября, 09:38Происшествия
Сын убитой в Турции россиянки заявил, что преступление совершил отчим
Фото: телеграм-канал SHOT
Сын убитой в турецком Бодруме россиянки считает, что преступление совершил его отчим, который имеет гражданство Литвы. Об этом пишет RT.
Он рассказал, что всего у его матери было трое детей 20, 15 и пяти лет. По его словам, женщина препятствовала общению мужчины с одним из них.
Сын убитой признался, что отчим был ранее судим за кражу бриллианта. Он также рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились друг с другом.
По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.
В свою очередь, газета Asayis со ссылкой на правоохранителей сообщает, что хладнокровное убийство было заранее спланировано. Это подтверждает тот факт, что одно тело было спрятано за камнем, а другое – в поле.
О более точных обстоятельствах смерти можно будет говорить только после вскрытия. В статье также отметили, что в настоящее время правоохранители делают все, чтобы установить личность убийцы. О мотивах преступления информации пока нет.
Ранее стало известно об обнаружении тел двух человек в курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой.
По информации СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента. Уточнялось, что погибшая россиянка работала моделью. Ее вместе с дочерью могли застрелить из пистолета.
Полиция Турции арестовала второго подозреваемого в нападении на россиянина
Читайте также