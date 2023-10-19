В Таиланде погиб российский диджей Павел Штаер

Фото: vk.com/pavelschtaer

Российский диджей Павел Штаер погиб на острове Пханган в Таиланде. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристическую полицию.

"16 октября в туристическую полицию поступило сообщение об исчезновении иностранца, гражданина России, который в темное время суток плавал в море у пирса на пляже Тонг Сала", – уточнили в полиции.

Тело утонувшего уроженца Екатеринбурга обнаружили на следующий день. Ранее о гибели российского туриста сообщила его знакомая Екатерина Бронских на своей странице во "ВКонтакте". Женщина написала, что Штаер ночью случайно упал в воду с пирса Тонг Сала.

Ранее в сентябре сообщалось о гибели сразу двух туристов из России. Первый инцидент произошел на пляже Банг Тао курортного острова Пхукета. Во время купания трех человек унесло в море обратным течением. Двоих из них удалось спасти, а третий погиб.

Вторая трагедия случилась ночью в другом месте. 22-летнего россиянина и его тайскую возлюбленную сбил скоростной катер на Паттайе. Тело девушки нашли в море, а тело гражданина РФ нашли в в 60 километрах – на камнях у пляжа Хаад Тиан на острове Ко Лан.