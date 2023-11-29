Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции Кушлевич находится в розыске в РФ – МВД

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Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции литовец Андрей Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу розыска МВД.

По информации Life.ru, в РФ ему грозило до четырех лет заключения. Он разыскивается по статье "Побег из-под ареста".

Сообщается, что в Монако он украл у своего начальника редкий бриллиант и сбежал с ним из страны. В 2017 году Кушлевича задержали в аэропорту Шереметьево по ориентировке Интерпола. Бабушкинский суд вынес решение об экстрадиции преступника, но по дороге в СИЗО он сбежал из автозака и покинул Россию.

В Литве Кушлевич женился на Ирине Двизовой, позже супруги развелись, и россиянка уехала в Москву, а потом в Турцию. 35-летний мужчина был вторым мужем убитой, от которой у него есть пятилетний сын. Мальчик проживал на вилле с матерью, однако, где он на данный момент, неизвестно. Турецкие СМИ пишут, что подозреваемый мог покинуть страну с ребенком.

Также стало известно, что экс-супруга Кушлевича пыталась лишить его родительских прав. Решение суда, подробности которого не приводятся, вступило в силу в июне текущего года.

Подруга убитой в Турции россиянки рассказала, что бывшему мужу погибшей было запрещено даже приближаться к ней.

"У него был запрет на приближение к ним от турецкой полиции. Они в разводе. Он иностранец. Не финн и не турок. Для меня главное – чтоб его экстрадировали и наказали в Турции", – цитирует ее газета "Известия".

Женщина добавила, что бывший муж Двизовой проявлял по отношению к ней жестокость. Подругу она описала как открытого, доброго и светлого человека.

Ранее стало известно об обнаружении тел двух человек в курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой.

По информации СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и ее 15-летней дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента. Уточнялось, что погибшая россиянка работала моделью. Ее вместе с дочерью могли застрелить из пистолета.

Сын убитой считает, что преступление совершил его отчим, который имеет гражданство Литвы. Он рассказал, что всего у его матери было трое детей 20, 15 и 5 лет. По его словам, женщина препятствовала общению мужчины с младшим ребенком.

Сын убитой признался, что его отчим был ранее судим за кражу бриллианта. Он также рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

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