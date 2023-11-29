Подозреваемый в убийстве россиянки в Турции не раз угрожал расправиться с пасынком – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Подозреваемый в убийстве россиянки Ирины Двизовой и ее дочери литовец Андрей Кушлевич не раз угрожал, что расправится с пасынком, рассказали близкие погибшей. Об этом пишет RT.

Так, один из родственников отметил, что мальчик серьезно беспокоился за свою жизнь.

"За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку. В доме у Кушлевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие. Такой человек во фразу "Я тебя убью" вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры", – добавил он.

Близкие также считают, что 15-летнюю падчерицу мужчина убил не потому, что боялся ее показаний против него. Они уверены, что девочка тоже была его целью, и он лишил ее жизни из мести.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на родных Двизовой, на месте происшествия были найдены следы обуви 46-го размера – такой же был у бывшего мужа убитой. Данный факт подтверждает причастность Кушлевича к преступлению.

"Если бы кто-то знал, что он хотя бы двигается в ее сторону, она бы сразу уехала. Вся семья очень боялась этого человека", – призналась родня.

При этом Life.ru сообщает, что Кушлевич неоднократно избивал свою супругу и детей. В Сети распространилось видео одного из таких эпизодов. На кадрах видно, что мужчина проявляет агрессию, применяет силу по отношению к близким и не стесняется использовать ненормативную лексику.

СМИ пишут, что такое отношение могло стать причиной отъезда Двизовой в Турцию. Женщина таким образом пыталась скрыться от бывшего супруга.

По данным ряда телеграм-каналов, в 2016 году в Монако Кушлевич ограбил своего начальника – украинского банкира Сергея Дядечко. Уточнялось, что мужчина был нанят в качестве телохранителя. Через некоторое время он выкрал сейф, в котором находились бриллианты на сумму более двух миллионов евро.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленников, устроивших кражу, было несколько. Кроме того, грабители заранее знали, что хозяина не будет дома. При этом Кушлевич мог без труда проникнуть в нужное помещение, обходя системы безопасности.

Затем он уехал из страны, однако был пойман в Шереметьево по ориентировке Интерпола. Во время доставки в следственный изолятор Кушлевичу удалось сбежать. Тогда он и был объявлен в розыск.

Некоторое время мужчина жил в Литве, где и заключил брак с Двизовой. Затем супруги развелись, женщина пыталась лишить бывшего мужа родительских прав на ребенка.

Ранее стало известно об обнаружении тел двух человек в турецком Бодруме. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой. По информации СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента.

Сын убитой считает, что его отчим мог совершить преступление. Он рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

Позднее стало известно, что подозреваемый в убийстве Кушлевич находится в розыске в России по уголовной статье.



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