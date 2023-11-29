Генконсульство РФ в Анталье находится на связи с полицией после убийства двух россиянок

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Генконсульство РФ в Анталье находится на связи с местными правоохранительными органами после сообщений об убийстве двух россиянок в Бодруме, сообщает ТАСС.

Дипломаты проверяют данную информацию. Они обещают прокомментировать ситуацию, когда получат необходимые сведения.

Ранее стало известно об обнаружении тел двух человек в курортном районе Бодрум. Они были завернуты в простыни и связаны веревкой.

По информации СМИ, в ходе предварительного расследования выяснилось, что тела принадлежат гражданам РФ – матери и дочери. Местная полиция начала масштабное расследование инцидента. Уточнялось, что погибшая россиянка работала моделью. Ее вместе с дочерью могли застрелить из пистолета.

Сын убитой считает, что преступление совершил его отчим, который имеет гражданство Литвы. Он рассказал, что всего у его матери было трое детей 20, 15 и 5 лет. По его словам, женщина препятствовала общению мужчины с младшим ребенком.

Сын убитой признался, что его отчим был ранее судим за кражу бриллианта. Он также рассказал, что мужчина и женщина не раз ссорились между собой. По его мнению, отчим поднялся в горы, где жила россиянка, застрелил женщину и ее дочь, а затем связал их тела и выбросил в кювет.

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