DHA: тело россиянки обнаружили в гостинице в турецкой Аланье

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В гостинице в турецкой Аланье обнаружили мертвой 39-летнюю гражданку России Александру Теплякову. Об этом сообщает агентство DHA.

В сообщении уточнили, что тело женщины было найдено около 22:00 в понедельник, 27 мая. До этого она долгое время не покидала номер, что стало причиной беспокойства сотрудников отеля.

В ходе проверки номера россиянку обнаружили лежащей на полу без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.

Тело россиянки доставили в морг Института судебной медицины Антальи. В связи с произошедшим сотрудники местных правоохранительных органов организовали расследование.

До этого в турецком Бодруме произошло убийство двух гражданок России. Погибшими оказались Ирина Двизова и ее дочь 1981 и 2008 годов рождения соответственно. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

