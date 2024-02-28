Тело подростка с оплавленным телефоном в руке нашли в Подмосковье

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Тело подростка, в руке которого обнаружили оплавленный мобильник, нашли в подмосковной квартире. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел утром 28 февраля в поселке Зеленом в городе Старая Купавна в Богородском городском округе. В квартире пожилой женщины было обнаружено тело ее внука 2006 года рождения. По информации ведомства, на трупе подростка зафиксировали термические ожоги лица и туловища. Теперь прокуратура начала проверку по факту этого инцидента.

Во время проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут выявлены причины и условия происшествия, дана оценка соблюдению требований закона о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей. Ход и итоги проверки находятся на контроле в городской прокуратуре.

Следователи также выясняют обстоятельства смерти 17-летнего подростка.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти потерпевшего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее на борту самолета "Уральских авиалиний", который готовился к вылету из аэропорта Домодедово, у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. Весь салон заполнился дымом, однако экипажу удалось локализовать огонь. Пассажиров пришлось эвакуировать, пострадавших не было.



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