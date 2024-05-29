Почти 40 тыс раз москвичи пополнили "Тройку" в киосках печати

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С начала года москвичи почти 40 тысяч пополнили баланс карты "Тройка" в киосках печати. В столице есть 34 киоска с такой возможностью. Об этом сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в киосках можно также приобрести билет "Единый". Для удобства киоски расположили рядом с метро и остановками наземного транспорта, во время пересадок между маршрутами их можно легко найти, отмечает в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Кроме того, можно записать все виды билетов на карту, не спускаясь в метро. С полным списком всех адресов ларьков можно ознакомиться на сайте.

"С 2022 года купить билет можно в киосках печати. Только с начала этого года пассажиры пополнили "Тройку" в них уже на 25 миллионов рублей. Продолжаем развивать билетную систему по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал Ликсутов.

Ранее Ликсутов рассказал об обновлении напольной навигации в метро. Он отметил, что для изготовления элементов навигации применялась новая технология. Они были созданы из термопластика, который также используется для нанесения дорожной разметки. Благодаря этим изменениям за ночь сотрудники Дептранса успевают разместить больше навигационных элементов, чем раньше.