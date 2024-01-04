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04 января, 19:49

Шоу-бизнес

Созданный ИИ голографический Элвис Пресли впервые выступит в Великобритании

Фото: ТАСС/AP Photo

Первый концерт с голограммой известного американского певца Элвиса Пресли, созданной с помощью технологии искусственного интеллекта, пройдет в Великобритании в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что на сцене появится цифровая версия короля рок-н-ролла в натуральную величину. За реализацию проекта взялась британская компания Layered Reality, занимающаяся организацией иммерсивных развлечений.

"Оживить известного певца получится с использованием тысяч личных фотографий и домашнего видео, к которым Layered Reality получила доступ", – говорится в заявлении канала.

Ранее исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Microsoft Юсуф Мехди заявил, что Американская корпорация Microsoft впервые за почти 30 лет произведет изменение на стандартной клавиатуре. На ней появится клавиша, запускающая ИИ-помощник Copilot.

До этого стало известно, что Минцифры РФ представит механизм по выявлению фейков, в том числе с созданных посредством нейросетей. Такое распоряжение дал Михаил Мишустин.

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