Созданный ИИ голографический Элвис Пресли впервые выступит в Великобритании

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Первый концерт с голограммой известного американского певца Элвиса Пресли, созданной с помощью технологии искусственного интеллекта, пройдет в Великобритании в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что на сцене появится цифровая версия короля рок-н-ролла в натуральную величину. За реализацию проекта взялась британская компания Layered Reality, занимающаяся организацией иммерсивных развлечений.

"Оживить известного певца получится с использованием тысяч личных фотографий и домашнего видео, к которым Layered Reality получила доступ", – говорится в заявлении канала.

Ранее исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Microsoft Юсуф Мехди заявил, что Американская корпорация Microsoft впервые за почти 30 лет произведет изменение на стандартной клавиатуре. На ней появится клавиша, запускающая ИИ-помощник Copilot.

До этого стало известно, что Минцифры РФ представит механизм по выявлению фейков, в том числе с созданных посредством нейросетей. Такое распоряжение дал Михаил Мишустин.