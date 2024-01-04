Microsoft произведет изменение на стандартной клавиатуре впервые за 30 лет

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Американская корпорация Microsoft впервые за почти 30 лет произведет изменение на стандартной клавиатуре. На ней появится клавиша, запускающая ИИ-помощник Copilot, заявил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу корпорации Юсуф Мехди.

"Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре почти за три десятилетия. Это не только упростит работу людей на компьютере, но и расширит ее эффективность, сделав 2024-й годом ПК с искусственным интеллектом", – цитирует его РБК.

По информации представителя компании, данная клавиша разместится рядом с правым Ctrl. После нажатия Copilot будет появляться интерфейс ИИ-помощника. В текстовом редакторе он может написать или отредактировать текст, в PowerPoint клавиша способна сделать из текста презентацию.

Как уточнил Мехди, первые компьютеры с ИИ-помощником появятся в конце февраля или в начале весны.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft вложила в компанию OpenAI, создавшую чат-бот ChatGPT, на десять миллиардов долларов меньше, чем планировала в начале 2023 года. Только часть инвестиций Microsoft для OpenAI в размере 10 миллиардов долларов была переведена в стартап. Значительная часть финансирования, разделенная на транши, поступила в виде покупок облачных вычислений, а не в виде наличных.

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