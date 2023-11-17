Google отложила запуск новой модели ИИ Gemini на 2024 год – СМИ

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Компания Google отложила запуск большой языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini на первый квартал 2024 года. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает сайт The Information.

"Представители Google ранее в этом году сообщили некоторым клиентам облачных сервисов и бизнес-партнерам, что они получат доступ к новому диалоговому ИИ компании, крупной языковой модели, известной как Gemini, к ноябрю. Но компания недавно сказала им ожидать ее не ранее первого квартала следующего года", – указано в сообщении.

Google заявляет, что их модель превосходит по вычислительным возможностям GPT-4 в пять раз.

До этого Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Они призывали немедленно приостановить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.

Ранее сообщалось, что Google и медиахолдинг Universal Music проводят переговоры о возможном лицензировании музыкальных произведений, которые сделаны с помощью искусственного интеллекта. Конечной целью переговоров является создание инструмента, который позволит фанатам создавать треки на законных основаниях и платить за это владельцам авторских прав.

Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта