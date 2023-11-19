Microsoft вложила в создателя чат-бота ChatGPT на 10 млрд меньше, чем хотела в январе

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Американская корпорация Microsoft вложила в компанию OpenAI, создавшую чат-бот ChatGPT, на десять миллиардов долларов меньше, чем планировала в начале 2023 года. Об этом сообщает портал Semafor.

Сообщается, что только часть инвестиций Microsoft для OpenAI в размере 10 миллиардов долларов была переведена в стартап. Значительная часть финансирования, разделенная на транши, поступила в виде покупок облачных вычислений, а не в виде наличных.

Такой шаг дал Microsoft значительные рычаги воздействия на последствия увольнения генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана.

Ранее стало известно, что внутри компании OpenAI заговорили о возвращении Альтмана на свой пост. Об этом сообщает издание Verge. Альтман был уволен с поста в пятницу за "недостаточную откровенность" в своих действиях перед советом директоров компании.