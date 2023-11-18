Глава компании OpenAI Сэм Альтман уволен со своего поста – заявление

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Сэм Альтман, генеральный директор американской компании OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT, отправлен в отставку со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Сообщается, что совет директоров OpenAI принял решение отстранить Сэма Альтмана с поста генерального директора.

Как отмечается в заявлении, Альтман "не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что препятствует выполнять ему свои обязанности".

"У совета больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI. Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что компания Google отложила запуск большой языковой модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini на первый квартал 2024 года. Google заявляет, что их модель превосходит по вычислительным возможностям GPT-4 в пять раз.

До этого американский предприниматель Илон Маск и более тысячи экспертов из сферы ИИ призвали приостановить обучение нейросетей, так как это может представлять угрозу для всего человечества. Они призывали немедленно приостановить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4.