Руководство компании OpenAI заговорило о возвращении уволенного Сэма Альтмана – СМИ

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Совет директоров компании OpenAI, разработавшей чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает возможность возвращения уволенного с поста гендиректора Сэма Альтмана. Об этом сообщает издание Verge со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, сам Альтман настроен двояко и хочет значительных перемен в руководстве.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

Днем ранее компания OpenAI заявила, что генеральный директор Сэм Альтман отправлен в отставку со своего поста за "недостаточную откровенность" с советом директоров. Место Альтмана временно займет директор по технологиям компании Мира Мурати.