Японка победила в конкурсе по игре на воображаемой гитаре в Финляндии

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Представительница Японии Нанами Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре в 2023 году стала Нанами Seven Seas Нагура из Японии. Она набрала 35,8 балла и стала победительницей чемпионата уже в третий раз.

Второе место в этом соревновании занял представитель Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу, набрав 35,2 балла. Россиянин Кирилл Guitarantula Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место, набрав 35,1 балла.



Первый чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре был проведен в 1996 как часть развлекательной программы форума Oulu Music Video Festival.

Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальме, так как победительницей "Евровидения-2023" стала шведская певица Лорин. Мальме выбрали после тщательного отбора. В ходе него были изучены технические возможности для проведения мероприятия, возможность размещения журналистов, болельщиков, делегаций, инфраструктура и иные критерии.