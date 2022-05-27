Участники группы ABBA вышли в свет вместе впервые за 36 лет

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Участники шведского квартета ABBA 26 мая вместе вышли в свет впервые за 36 лет, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что музыканты посетили открытие своей концертной резиденции ABBA Voyage в олимпийском парке Лондона.

Три тысячи зрителей разместились в резиденции для просмотра шоу, в котором голографические аватары квартета исполнили хиты, а также новые песни.

Отмечается, что мероприятие состоялось через 50 лет после основания группы ABBA.

В прошлом году стало известно, что шведский квартет АВВА организует шоу Abba Voyage, на котором презентует пять новых песен после 39-летнего перерыва. Шоу состоится в специально построенном театре в Лондоне. Частью представления станут голограммы, изображающие молодых артистов, которых назвали АВВА-тарами.

