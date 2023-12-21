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21 декабря, 12:38

Технологии

Минцифры РФ к 19 марта представит механизм по выявлению нейросетевых фейков

Фото: kremlin.ru

Минцифры РФ представит механизм по выявлению фейков, в том числе с созданных посредством нейросетей. Такое распоряжение дал Михаил Мишустин.

"К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с помощью искусственного интеллекта", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Экономика данных".

Ранее глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн призвал закрепить в российском законодательстве понятие "дипфейк". Это реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, уточнил депутат. Ее создают с помощью нейросетей.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что алгоритмы, с помощью которых создаются дипфейки, можно засечь.

В Госдуме начали разработку закона по маркировке контента нейросетей

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