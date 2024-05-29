Суд отклонил апелляцию на приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил без изменений приговор бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин) по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Таки образом, суд отказал стороне защиты Стрелкова в удовлетворении жалобы. Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его жена Мирослава Регинская сообщила, что ему предъявили обвинения по статье "Экстремизм". Стрелков не признавал вину и отказывался сотрудничать со следствием.

В августе ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников рассказывал, что состояние Стрелкова ухудшилось после того, как он попал в СИЗО. Это подтвердила в том числе его супруга.

25 января Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за призывы к экстремистской деятельности. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

