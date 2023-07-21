Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

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Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова задержали в Москве по подозрению в экстремизме. Об этом сообщила жена Стрелкова Мирослава Регинская в его телеграм-канале.

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении", – написала Регинская.

По ее словам, Стрелкову предъявили обвинения по статье 282 УК РФ ("Экстремизм"). Жена экс-министра обороны добавила, что не знает о местонахождении мужа, на связь Стрелков не выходил.

В декабре прошлого года Стрелков заявил, что не смог принять участие в СВО. По его словам, он прибыл в расположение первого корпуса Народной милиции ДНР 14 октября 2022 года, однако позже оказалось, что его нет в списках ведомства. В связи с этим Стрелкову пришлось вернуться.

Между тем экс-министр обороны ДНР напомнил, что принимал участие в боевых действия на Донбассе еще в 2014 году.