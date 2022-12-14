Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты

Фото: телеграм-канал "Стрелков Игорь Иванович"

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предложил телеведущему Владимиру Соловьеву провести дебаты в прямом эфире, после того как журналист раскритиковал военачальника за возвращение из зоны спецоперации.

Ранее в эфире программы "Полный контакт" на телеканале "Соловьев Live" телеведущий обрушился с критикой на Стрелкова после его возвращения в Москву со спецоперации. Он назвал того "антипатриотическим блогером", который учит ВС РФ воевать, но сам не добрался даже до передовой и напомнил о его неудачах на фронте.

"Как обычно, (Соловьев. – Прим. ред.) обильно и неудержимо лгал. Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной площадке", – написал Стрелков в своем телеграм-канале.

При этом он потребовал, чтобы дебаты, если таковые состоятся, прошли в прямом эфире и записывались какой-либо незаинтересованной стороной. Военачальник также отметил, что сам организует встречу, если этого не сделает Соловьев.

"На ответ я даже не рассчитываю. <...> Но чем черт не шутит? Вдруг Владимир Рудольфович настолько самоуверен, что решит "раскатать" меня в прямом эфире?" – подытожил Стрелков.

На днях Игорь Стрелков рассказал, что был задействован в боевых действиях на Украине еще в 2014 году, а в ДНР вернулся в октябре 2022 года, где стал участником мотострелковой бригады первого корпуса Народной милиции Республики. При этом позже выяснилось, что в списках ведомства его нет, поэтому ему пришлось сдать оружие и вернуться в Москву.



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