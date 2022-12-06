Экс-министр обороны ДНР заявил, что не смог принять участие в СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков вернулся в столицу из зоны проведения специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Стрелков заявил, что был задействован в военных действиях еще в 2014 году. В республику он вернулся 14 октября 2022 года, где стал участником мотострелковой бригады первого корпуса Народной милиции ДНР.

Однако позже выяснилось, что в списках ведомства его нет, как и в перечне военной части.

"Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) меня тоже давно нет. Мне осталось только сдать <...> автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы и отбыть куда считаю нужным", – написал Стрелков.

Он также поделился снимком временного удостоверения, который он получил в ДНР. На документе есть печать Народной милиции республики.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников покинул свой пост, чтобы отправиться в зону СВО на Украине. Он подчеркнул, что не может оставаться в стороне ни как десантник с боевым опытом, ни как российский гражданин.

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