Соловьев раскритиковал Rutube, который получает "сумасшедшие деньги от государства"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Российским видеохостингом Rutube невозможно пользоваться, он вроде бы есть, а вроде и нет. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев. Его слова приводит SM-News.

Соловьев задался вопросом, почему так происходит, ведь государство выделило "сумасшедшие" деньги и сделало все, что могло.

Он указал на необходимость создания информационной ставки и единых коммуникационных линий. По мнению ведущего, для этого нужно предпринять ряд конкретных административных шагов.

Ранее гендиректор Rutube Александр Моисеев опроверг информацию о взломе видеохостинга внутренним сотрудником. По его словам, следствие идет полным ходом, а всех инсайдеров уже проверили. Причиной начала атаки, по словам специалиста, могло стать неустановленное вовремя обновление, фишинговая ссылка или письмо.



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