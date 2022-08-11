Гендиректор Rutube опроверг вероятность взлома видеохостинга изнутри

Фото: forumspb2022/ТАСС/Александр Рюмин

Информация о взломе видеохостинга Rutube внутренним сотрудником не является верной. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Моисеев в разговоре с телеканалом РБК.

"Инсайдеров мы перепроверили во всех возможных вариантах. Следствие сейчас идет полным ходом, но внутри площадки все восстановлено: коллеги работают, площадка уже давно запущена и функционирует. Информация об инсайдерах недостоверная", – сказал Моисеев.

По его словам, киберпреступники в ряде случаев действовали, не оставляя следов. Причиной начала атаки, по словам специалиста, могло стать вовремя неустановленное обновление, фишинговая ссылка или письмо. В настоящее время след не установлен, добавил Моисеев.

Он отметил, что после попытки взлома платформу восстановили. На сайте запустили новые сервисы. Сотрудников, по словам Моисеева, стали обучать более детально.

Ранее стало известно, что Rutube перестал работать после крупнейшей DDoS-атаки. По мнению технических специалистов, атака стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему была сохранена на сервисе.

