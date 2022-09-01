Rutube запустил эмодзи для авторизованных пользователей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Rutube создал собственные эмодзи для прошедших регистрацию пользователей. Они доступны на Android и HarmonyOS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
В компании уточнили, что специалисты провели анализ и выделили наиболее актуальные реакции, которые оставляют пользователи сервиса на видео. Среди них – 6 знаков, выражающих удивление, смех, восхищение, печаль и другие.
Эмодзи, как уточнили в пресс-службе, были созданы для повышения вовлеченности пользователей и сокращения их дистанции с авторами видео.
Ранее социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара. Для этого потребуется выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать новое фото. Нейросети затем предложат пользователю выбрать внешний вид для аватара.
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