Соцсеть "ВКонтакте" запустила возможность создавать персональные цифровые аватары

16:36
Фото: пресс-служба "ВКонтакте"
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность создания персонального цифрового аватара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу VK.
"ВКонтакте" запустила vmoji – возможность создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей "ВКонтакте". Благодаря нововведению пользователи могут стать героем уникального набора стикеров в социальной сети", – указали в компании.
Опция с цифровыми аватарами доступна в обновленной версии приложения "ВКонтакте". Для этого потребуется выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать новое фото. Нейросети затем предложат пользователю выбрать внешний вид для аватара.
Изначально запуск цифровых аватаров пользователей был анонсирован в середине июня 2022 года. По словам технического директора соцсети "ВКонтакте" Александра Тоболя, в будущем такие аватары можно будет использовать для видеоконференций.
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