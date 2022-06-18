"ВКонтакте" анонсировала запуск цифровых аватаров пользователей

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Соцсеть "ВКонтакте" запустит цифровые аватары пользователей Vmoji. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Технический директор компании Александр Тоболь рассказал, что новый цифровой аватар является первым шагом в построении виртуальной вселенной.

"В будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной "ВКонтакте" появятся решения на базе технологий NFT", – отметил Тоболь.

Новая функция получит название Vmoji. Планируется, что она будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения.

В компании подчеркнули, что аватар моделируется максимально похожим на человека, распознанного на фотографии. При этом пользователь может сделать аватар, загрузив фотографию или сделав селфи.

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