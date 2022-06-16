Суд в РФ обязал дистрибьютора Sony бесплатно выдать россиянину новую PlayStation 5

16 июня, 23:48
Фото: depositphotos/romankosolapov
Владимирский суд удовлетворил иск местного жителя к официальному дистрибьютору Sony в России с требованием выдать ему новую игровую приставку. Об этом сообщает портал "Право.ру".
Как объяснял истец, после отключения игрового магазина PlayStation Store в России его версия консоли PlayStation 5 стала неактуальной из-за невозможности использовать ее по назначению. В связи с этим он хотел, чтобы взамен ему выдали приставку с дисководом.
"Сони Электроникс" в свою очередь утверждала, что ответственность за ситуацию лежит не на ней, а на головной компании Sony. Также дистрибьютор заявлял о невозможности заменить консоль из-за отсутствия официальных поставок. Суд тем не менее встал на защиту мужчины, постановив в течении недели выдать ему новое устройство, в противном случае компания должна будет выплатить по 500 рублей за каждый день просрочки.
10 марта Sony приостановила деятельность в России. Ограничения затронули импорт приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store. В этот же день о приостановке деятельности в РФ объявила Sony Music Group.
Позже россияне подали против компании коллективный иск из-за ограничения доступа к цифровому магазину игр. 28 истцов потребовали вернуть возможность приобретения программного обеспечения и компенсировать моральный вред в размере 280 миллионов рублей на всех.
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