Новый аудиогид появился в приложении "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый аудиогид по Кузнецкому мосту появился в приложении и на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что маршрут состоит из 13 пунктов. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что история улицы и района вокруг многограннее, чем кажется на первый взгляд.

"Любители истории и ценители архитектуры увидят старинные купеческие особняки, дома знати и здания банков, а также узнают, где находился легендарный Общесоюзный дом моделей одежды и первая московская телефонная станция", – говорится в сообщении.

Экскурсия включает в себя здание, в котором в XIX веке располагался первый в городе магазин фирмы "Мюр и Мерилиз", белокаменные палаты XVII века, Дом моделей и другие архитектурные объекты.

Ранее сообщалось, что для пользователей портала "Узнай Москву" создали облегченную версию мобильного приложения. Предназначено оно для смартфонов или планшетов с невысокой мощностью. Речь идет об устройствах с операционной системой Android, не поддерживающих технологию ARCore, которая необходима для использования функций дополненной реальности.

