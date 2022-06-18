Новый аудиогид появился в приложении "Узнай Москву"

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый аудиогид по Кузнецкому мосту появился в приложении и на портале "Узнай Москву". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что маршрут состоит из 13 пунктов. В столичном департаменте информационных технологий рассказали, что история улицы и района вокруг многограннее, чем кажется на первый взгляд.
"Любители истории и ценители архитектуры увидят старинные купеческие особняки, дома знати и здания банков, а также узнают, где находился легендарный Общесоюзный дом моделей одежды и первая московская телефонная станция", – говорится в сообщении.
Экскурсия включает в себя здание, в котором в XIX веке располагался первый в городе магазин фирмы "Мюр и Мерилиз", белокаменные палаты XVII века, Дом моделей и другие архитектурные объекты.
Ранее сообщалось, что для пользователей портала "Узнай Москву" создали облегченную версию мобильного приложения. Предназначено оно для смартфонов или планшетов с невысокой мощностью. Речь идет об устройствах с операционной системой Android, не поддерживающих технологию ARCore, которая необходима для использования функций дополненной реальности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: